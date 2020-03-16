"العدل" : استمرار المدد النظامية للراغبين بالاعتراض على الأحكام غير النهائية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت وزارة العدل على استمرار المدد النظامية لمن يرغب بالاعتراض على الأحكام غير النهائية. أكدت وزارة العدل على استمرار المدد النظامية لمن يرغب بالاعتراض على الأحكام غير النهائية. وأضافت وزارة العدل :" لمن يرغب التقدم بمذكرة الاعتراض خلال المدة النظامية وذلك عبر البوابة الإلكترونية للخدمات العدلية " ناجز ". وكانت وزارة العدل، أعلنت عن تأجيل جميع الجلسات القضائية حتى إشعار آخر والاستمرار في نظر القضايا المستعجلة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة مؤخرا للحفاظ على سلامة الجميع.

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