شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن يوجه رسالة قوية للبنوك بتأجيل القروض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

وجه مواطن رسالة للبنوك بتأجيل القروض لمدة شهرين على الأقل، ويأتي ذلك في ظل الأوضاع الصعبة التي يواجهها البعض بسبب جلوسهم في المنازل.

وقال المواطن في مقطع فيديو إن الكثير من المواطنين الذين يعتمدون على دخل ثانٍ بجانب وظيفته لا يستطيع الخروج من المنزل بسبب الفيروس المستجد، مضيفا:" عند الأزمات يبان الكبار ".

وأثار المقطع انتشارا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي،حيث انهالت التعليقات على الفيديو تؤيد رأيه بتأجيل القروض بسبب عدم قدرتهم على الخروج من المنازل التزاما بالتعليمات التي اتخذتها المملكة مؤخرا.