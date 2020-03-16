شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تطلق دليلا إرشاديا للعمل عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدليل الإرشادي المؤقت للعمل عن بُعد.

ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة العربية السعودية الحثيثة للسيطرة على فيروس " كورونا " الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره.

وأوضح الدليل المصطلحات والمفاهيم والحقوق والواجبات على المنشآت والعاملين في القطاع الخاص، فجاء فيه المواصفات الآتية:

1. يمكّن جهة العمل من إدارة إنتاجية العامل عن بُعد والإشراف على المهام المسندة إليه.

Advertisements

2. يمنح العامل عن بُعد الصلاحيات التي تمكنه من تأدية مهام عمله، كما يجب أن تحدد جهة العمل إدارة أسلوب العمل عن بُعد لمنسوبيها من حيث تحديد ساعات العمل، سواءً كانت محددةً بوقتٍ معين، أو مرنة خلال اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، على أن تحدد آليات متابعة أعمالها وإدارة إنتاجية العامل.

وبيّن الدليل أن على الموظف الالتزام بالحضور إلى جهة العمل إذا دعت الحاجة لذلك، واستخدام الأجهزة المخصصة له من قبل جهة العمل في أداء عمله، أو الأجهزة الشخصية المطبّق عليها ضوابط الأمن السيبراني الخاصة بالجهة.

ونبه على أن يحتفظ بمعلومات العمل ومستنداته في الأوعية التقنية الخاصة بجهة العمل، مع التقيد بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بُعد المنصوص عليها من قبل جهة العمل، وحفظ الأدوات والأجهزة – التي في عهدته – والاعتناء بها وطلب الصيانة اللازمة لها من جهة العمل كلما تطلب الأمر ذلك، وإعادة الأدوات والأجهزة التي توفرها له جهة العمل – للقيام بعمله – متى طُلِب منه ذلك.

ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال زيارة الرابط التالي على موقع الوزارة من هـــــنـــــا.