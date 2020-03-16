شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أول طالبة تناقش الماجستير عن بعد تروي تجربتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

تحدثت أول مناقشة لرسالة ماجستير عن بُعد بجامعة القصيم، عن كيفية نجاح التجربة، والانتهاء من رسالتها بعنوان «توظيف الزخارف التقليدية في منطقة نجد».

وقالت صاحبة الرسالة سارة بنت عبدالرحمن بن صالح البراك، إنها لم تكن تتوقع أبدا أن تناقش رسالتها عن بعد، حيث كان مقررا لها موعد الأسبوع الماضي، ولكن بسبب الأوضاع والتعليق وتوقف الدراسة، أخبرها في البداية أنه سيتم التأجيل.

Advertisements

وأضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج «أهلا»، أنه بفضل الله وجهود جامعة القصيم، تم مناقشتها في نفس الموعد المحدد عن بعد بشكل رائع، لافتة إلى أنها كانت تجربة جديدة ومميزة وناجحة جدا.

وتم إجراء المناقشة عبر نظام إدارة التعليم الإلكتروني «بلاك بورد» من خلال الفصول الافتراضية، بحضور ٨٥ من الأستاذة والطالبات إلكترونيًا.