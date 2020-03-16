شكرا لمتابعة خبر عن عوالق ترابية تسبب تدني الرؤية الأفقية في عدة مناطق بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن عوالق ترابية تؤدي إلي تدني في مدى الرؤية في مكة المكرمة.

وأشارت الأرصاد إلي المناطق التي ستتأثر بالعوالق الترابية ومنها " مكة، الخرمة، الطائف،القنفذة، الليث، المويه، ترية، رنية ".

وأوضحت الأرصاد أن الحالة بدأت اليوم في الساعة 9 وستنتهي غدا في الساعة 9.