شكرا لمتابعة خبر عن عوالق ترابية تسبب تدني الرؤية الأفقية في عدة مناطق بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن عوالق ترابية تؤدي إلي تدني في مدى الرؤية في مكة المكرمة.
وأشارت الأرصاد إلي المناطق التي ستتأثر بالعوالق الترابية ومنها " مكة، الخرمة، الطائف،القنفذة، الليث، المويه، ترية، رنية ".
وأوضحت الأرصاد أن الحالة بدأت اليوم في الساعة 9 وستنتهي غدا في الساعة 9.
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