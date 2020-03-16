شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الصحة للمواطنين والمقيمين: "الزموا المنازل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دعا وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة المواطنين والمقيمين بالجلوس في المنازل ما أمكن و عدم الخروج إلّا للضرورة القصوى. دعا وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة المواطنين والمقيمين بالجلوس في المنازل ما أمكن و عدم الخروج إلّا للضرورة القصوى. وقال الربيعة خلال مؤتمر صحفي:" الأيام المقبلة حاسمة في الاستمرار بالسيطرة على انتشار الفيروس المستجد". ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المملكة للحفاظ على سلامة الجميع. وكانت وزارة الصحة أعلنت عن رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد ( كوفيد 19 ).

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