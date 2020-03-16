شكرا لمتابعة خبر عن رياح غبارية مع احتمالية سقوط أمطار في بعض مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نبهت مديرية الدفاع المدني بحائل، بأنه من المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للغبار يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين مع وجود فرص ممطرة، يوم غدٍ الثلاثاء على حائل ومعظم محافظاتها. نبهت مديرية الدفاع المدني بحائل، بأنه من المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للغبار يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين مع وجود فرص ممطرة، يوم غدٍ الثلاثاء على حائل ومعظم محافظاتها. وأوضحت أنه جرى التنويه لاتباع سبل السلامة وتوخي الحيطة عند متغيرات الأجواء .

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