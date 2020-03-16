شكرا لمتابعة خبر عن انفوجرافيك من الشؤون البلدية والقروية حول الخدمات الرقمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، انفوجرافيك عن خدماتها رقميا عبر بوابة «بلدي» الإلكترونية على مدار الساعة. نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، انفوجرافيك عن خدماتها رقميا عبر بوابة «بلدي» الإلكترونية على مدار الساعة. ويضم الإنفوجرافيك توضيح توفير خدمات إصدار الرخص التجارية والإنشائية، والتفويض البلدي والإلكتروني، والإستعلام الإلكتروني، وبوابة الفرص الاستثمارية «فرص».

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