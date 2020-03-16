شكرا لمتابعة خبر عن "الجمارك" توضح المعوقات المسببة لتأخر الشحنة لأكثر من 24 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للجمارك عن المعوقات المسببة لتأخر الشحنة لأكثر من 24 ساعة ومن أبرزها تقديم المعلومات الخاطئة، الحاجة إلى إذن فسح من جهة أخرى وتأخر الموافقة.

وأشارت الجمارك إلي بقية المعوقات ومنها عدم توفر البيانات الكافية، الإعداد البيان الجمركي، عدم تقديم البيان، الجمركي قبل وصول السفينة.

ويأتي إنشاء بيان الاستيراد الخاص بالشحنة الواردة قبل أن تصل للمنفذ بأقل من 24 ساعة يساعد الجمارك على فسحها مباشرةً فور وصولها، وفي حال لم تُفسح مباشرةً فهذا يعود إلى أحد المعوقات.