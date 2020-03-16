شكرا لمتابعة خبر عن النمر يوضح أضرار التجمع في الاستراحات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علق الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن سؤال حول لحم الحاشي.
وجاء في نص السؤال: «الله يجزاك خير هل لحم الحاشي يضر حذرونا منه يقولون يجيب كورونا صح لاسمح الله؟».
وأجابت «النمر» خلال تغريدة عبر موقع «تويتر»: «غير صحيح، لكن التجمع في الاستراحات يساهم في انتشار الفيروس اذا كان أحدهم مصاباً به وهو لا يعلم».
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