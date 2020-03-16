شكرا لمتابعة خبر عن النمر يوضح أضرار التجمع في الاستراحات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): علق الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن سؤال حول لحم الحاشي. علق الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن سؤال حول لحم الحاشي. وجاء في نص السؤال: «الله يجزاك خير هل لحم الحاشي يضر حذرونا منه يقولون يجيب كورونا صح لاسمح الله؟». وأجابت «النمر» خلال تغريدة عبر موقع «تويتر»: «غير صحيح، لكن التجمع في الاستراحات يساهم في انتشار الفيروس اذا كان أحدهم مصاباً به وهو لا يعلم».

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