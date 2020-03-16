شكرا لمتابعة خبر عن رفع طلب مطابقة الـDNA لمحمد الزهراني مع الابن الأكبر للمتهمة إلى الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

رفع والد المخطوف محمد الزهراني طلب مطابقة الـDNA لمحمد الزهراني مع الابن الأكبر للمتهمة إلى الشرقية.

ومن جهتها، قالت الإعلامية سحر أبو شاهين:" بحسب تواصلي مع والد المخطوف محمد الزهراني، أبلغني أن معاملة طلبه مطابقة الحمض النووي له مع الأبن الأكبر للمتهمة، رفعت بالأمس للشرقية".

وكانت " صدى " سلطت الضوء على قضية الطفل محمد الزهراني الذي تم اختطافه من الحرم المكي منذ 32 عاما، من أجل فك لغز القضية.

وقال والد المخطوف محمد الزهراني في تصريحات سابقة إنه ذهب مع أفراد أسرته لأداء فريضة العمرة قبل 11 يوم من إعلان رؤية هلال شهر رمضان عام 1407 وعند إقامة صلاة المغرب ذهب الأب مكان صلاة الرجال وعندما عاد وجد طفله مختفي و عائلته تبحث عنه.