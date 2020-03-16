التعليم تتيح »بوابة المستقبل« لطلاب وطالبات المتوسطة والثانوية

أتاحت وزارة التعليم ضمن خياراتها في التعليم عن بعد، بوابة المستقبل لطلا‏‎ب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، وقالت وزارة التعليم عبر حسابها بموقع «تويتر»: إن اليوم شهد دخول أكثر من 321,000 ألف طالب وطالبة، من 3700 مدرسة تتبع لـ(33) إدارة تعليم، والتواصل والتفاعل مع حوالي 100,000 ألف معلم ومعلمة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم زيادة عدد قنوات البث إلى 19 قناة (6 ابتدائي، 3 متوسط، 10 ثانوي)؛ لتتيح للطلاب والطالبات متابعة دراستهم، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي في بث مباشر من (8 ص إلى 12:30 ظ)، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا

ودعت وزارة التعليم، الاثنين الماضي، الطلاب لمتابعة دراستهم من مصادر تعليمية غير متزامنة عبر قنوات عين على تردد عربسات، وذلك من خلال تطبيق منظومة التعليم الموحد للاستفادة من خدمات التعليم عن بعد، المعتمد من الوزارة للطلاب فقط.