بالصور.. «عاجل» ترصد طبيعة الحركة في شوارع أبها بعد تعليق الدوام الحكومي وإغلاق المجمعات

رصدت عدسة «عاجل» هدوء في الشوارع الرئيسية لمنطقة أبها وسط تواجد قليل ومنظم من المواطنين في الشوارع لقضاء الاحتياجات المنزلية الضرورية من المخابز والمطاعم و الصيدليات ومحلات السوبر ماركت ومن ثم العودة مرة أخرى إلى منازلهم.

كما خلت الحدائق العامة من المواطنين والتزمت المولات والكافيهات بإغلاق أبوابها بعد صدور قرار إغلاق المجمعات التجارية باستثناء محال المواد الغذائية والصيدليات، ويشار إلى أن المولات شهدت زحامًا شديدًا أمس، من المواطنين لشراء متطلبات المنازل قبل صدور قرارات الإغلاق المؤقت ضد الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

كثفت أمانة منطقة عسير والمؤسسات الصحية في المنطقة جهودها لمكافحة فيروس كورونا الجديد «19ـCOVID»، وأظهرت جولة ميدانية لوكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم، عددًا من المواقع التجارية والصحية بمنطقة عسير، انتشار فرق التعقيم التابعة لأمانة المنطقة في الأماكن العامة لرش المطهرات في الأحياء والقرى والمرافق العامة، إضافة إلى مضاعفة الإجراءات الصحية والوقائية في المستشفيات الحكومية والأهلية.

ورصدت عدسة «واس» مظاهر الإجراءات الوقائية التي أقرتها الجهات المختصة؛ حيث خلت الأسواق التجارية الكبرى من المرتادين، مع تطبيق معايير الوقاية للعاملين في المواقع التي تتطلب التعامل المباشر مع المرتادين، مثل استخدام الكمامات وتوفير المعقمات والمطهرات الصحية في جميع مواقع بيع المواد الغذائية والاستهلاكية ومحطات الوقود والمكتبات التجارية وأجهزة الصرف الآلي للنقود.

وكانت أمانة المنطقة أصدرت عددًا من القرارات في هذا الإطار منها إلزام الشركات المتعاقدة مع الأمانة والبلديات بتوفير كمامات ومعقمات وجميع ما يلزم لعمال النظافة احترازيًّا حفاظًا على سلامتهم، إضافة إلى تعليق الدورات الرياضية والبرامج والفعاليات التي تنظمها الأمانة والبلديات.

بجانب تنظيم الحملات التوعوية والرقابية على الأنشطة التجارية والمطاعم وصوالين الحلاقة ومراكز التجميل النسائية، وإيقاف تقديم الشيشة والمعسلات في المقاهي مؤقتًا، وتطبيق معايير إضافية للمنشآت التجارية والتي شملت ضرورة توفير مطهرات ومعقمات في المراكز التجارية والأسواق إضافة إلى إلزام تلك المنشآت بالتطهير والتعقيم المستمر لكافة مرافقها.

كما تم إغلاق موقع العين الحارة بمحافظة المجاردة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع العدوى.

Advertisements

يأتي هذا بعد الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، كما تأتيه الإجراءات بناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في 149 دولة حتى الآن.

اقرأ أيضًا:

إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحجر المنزلي على العاملين العائدين من الخارج

إجراءات وقائية لسلامة المسافرين عبر قطار الحرمين من فيروس كورونا

وزير الصحة يعلن آخر حصيلة لـ«الشفاء من كورونا» ويوجه نصيحة عاجلة

تعليق استقبال المواطنين والمواطنات في مكاتب الأحوال المدنية