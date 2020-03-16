ولي العهد يبحث مع رئيس الحكومة الإسبانية جهود مكافحة كورونا

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز.
وتم خلال الاتصال استعراض الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والجهود الدولية المبذولة للتصدي لانتشاره.
وقد أكد سمو ولي العهد عزم المملكة تنسيق التعاون الدولي لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية، وذلك في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام 2020م.
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