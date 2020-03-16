قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم الاثنين هو آخر العقارب، وغدًا الثلاثاء، أول موسم «الحميمين».
وأضاف، سمي «الحميمين» لبداية حمو وجه السماء وحمو باطن الأرض ومدته 26 يومًا والنجم الأول آخر الربيع الحار والنجم الثاني هو أول الصيف البارد.
وقال الزعاق، عبر حسابه الرسمي بتويتر، إن موسم الحميمين هو نجم السماك، وهي الأمطار الصيفية ذات الرعد وذات البرق وذات الأمطار الغزيرة والمتفرقة.
واستشهد الزعاق بقول العامة «يا ربنا يا رحيم اكفنا برد الحميمين»، والحميمان نجمان الأول يسمّى برد «بياع الخبل عباته»، والنجم الثاني وهو برد العجوز وسمي بالعجوز لأنه يقع في عجز الشتاء أي آخر الشتاء في إحدى الروايات.
ولفت خالد الزعاق إلى أنه خلال موسم الحميمين ترتفع الحرارة إلى المعدل الصيفي لأيام قليلة ثم تنخفض.
كانت هذه تفاصيل خبر مدته 26 يومًا.. الزعاق يحدد آخر موسم العقارب وبداية «الحميمين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.