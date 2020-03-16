مدته 26 يومًا.. الزعاق يحدد آخر موسم العقارب وبداية «الحميمين»

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم الاثنين هو آخر العقارب، وغدًا الثلاثاء، أول موسم «الحميمين».

وأضاف، سمي «الحميمين» لبداية حمو وجه السماء وحمو باطن الأرض ومدته 26 يومًا والنجم الأول آخر الربيع الحار والنجم الثاني هو أول الصيف البارد.

وقال الزعاق، عبر حسابه الرسمي بتويتر، إن موسم الحميمين هو نجم السماك، وهي الأمطار الصيفية ذات الرعد وذات البرق وذات الأمطار الغزيرة والمتفرقة.

واستشهد الزعاق بقول العامة «يا ربنا يا رحيم اكفنا برد الحميمين»، والحميمان نجمان الأول يسمّى برد «بياع الخبل عباته»، والنجم الثاني وهو برد العجوز وسمي بالعجوز لأنه يقع في عجز الشتاء أي آخر الشتاء في إحدى الروايات.

ولفت خالد الزعاق إلى أنه خلال موسم الحميمين ترتفع الحرارة إلى المعدل الصيفي لأيام قليلة ثم تنخفض.