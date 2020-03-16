بالصور.. «عاجل» ترصد طبيعة الحركة بشوارع الخرج عقب تعليق الدوام الحكومي وإغلاق المجمعات

شهدت طرق محافظة الخرج، تراجعًا في حركة المارة على غير المعتاد، وذلك عقب تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن أخذ التدابير والإجراءات الاحترازية من وباء كورونا، كما أغلقت جميع المولات والأسواق المركزية والمحلات التجارية في الخرج أبوابها، وظهرت ‏متنزهات وحدائق الخرج خالية من المتنزهين بعد قرار إغلاقها احترازياً لسلامة مرتاديها.

من جهة أخرى، التزمت مطاعم الخرج بمنع الأكل والشرب داخلها، حيث اقتصرت الخدمة على طلبات السيارات أو التوصيل فقط، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

يأتي هذا بعد الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، كما تأتيها الإجراءات بناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في 149 دولة حتى الآن.

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