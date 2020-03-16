أمير عسير ينهي معاناة الأهالي من المخلفات الطبية

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بإيقاف نزح مياه الصرف إلى مرامي البلديات وبطون الأودية فوراً، ودراسة عاجلة لوضع محطات المعالجة الثلاثية أو خزانات بكافة المستشفيات التي يزيد صرفها الصحي عن 500م3، وإلزامها بمعالجة المخلفات الطبية بأنواعها وفق ما نص عليه المرسوم السامي المنظم لذلك.

‏‫وشدد على أهمية دور المسؤولين بكافة الإدارات الحكومية وتعاون الجهات فيما بينها لتسهيل تنفيذ أي مشروع يخدم المنطقة، مؤكدا في الوقت ذاته على أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون.

نقل المخلفات

جاء ذلك خلال رعايته ورشة عمل «كيفية التخلص من النفايات الطبية ومياه الصرف بمستشفيات منطقة عسير.. المشاكل والحلول»، والتي عقدت بديوان الإمارة بحضور مديري الشؤون الصحية والقطاعات الصحية والمستشفيات، وعدد من الجهات ذات العلاقة، وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

وفي البداية عُرض مقطع فيديو للقاء أمير المنطقة الأسبوع الماضي بمواطن يشكو تضرر الحي المجاور لمستشفى أبها للولادة والأطفال بالمحالة من المخلفات الطبية ومياه الصرف الصحي، وتمت مناقشة شكوى المواطن، وبناءً على ذلك صدر توجيه الأمير تركي بن طلال بعقد الورشة.

محطات تنقية

أشار أمين منطقة عسير، إلى الخطورة الناتجة عن المخلفات الطبية وضرورة التخلص منها بالشكل السليم، مبيناً دور الأمانة في هذا الشأن، فيما أوضح مدير عام المياه أن بعض المستشفيات لديها محطات تنقية ثلاثية، وتستخدم شبكة الصرف لتصريف مخلفات المياه.

مرادم البلديات

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تحدث ممثل الشؤون الصحية بعسير ومدير صحة بيشة عن المستشفيات المرتبطة بالشبكة وغير المرتبطة، فيما أوضح مديرو مستشفيات عدم وجود محطات تنقية لديهم، وأنه يتم نقل المخلفات الطبية إلى مرادم البلديات.

وانتهت الورشة إلى عدد من التوصيات، في مقدمتها بحث وضع محطات معالجة مياه الصرف في كافة المستشفيات، وإلزام جميع المستشفيات بمعالجة المخلفات الطبية، فيما صدر توجيه أمير منطقة عسير بإيقاف نزح المياه إلى مرامي البلديات وبطون الأودية فوراً، وتعديل الأثر البيئي، على أن يتم عقد اجتماع مصغر الأسبوع المقبل مع قيادات الجهات المعنية لمتابعة ما تم حيال ذلك.

حلول مقترحة

وضع محطات معالجة مياه الصرف بكافة المستشفيات

إلزام المستشفيات بمعالجة المخلفات الطبية بأنواعها

إيقاف نزح المياه إلى مرامي البلديات

عقد اجتماع موسع مع الجهات المعنية