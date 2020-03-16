71 % من المسنين لا يعلمون بإجراء الفحوص المبكرة

أجرى المركز السعودي لاستطلاعات الرأي استطلاعا للرأي حول (الخدمات والبرامج الموجهة لكبار السن وأهميتها للمجتمع ومدى رضاهم عنها)، شارك فيه 2763 مواطنا سعوديا اختيروا بعينة عشوائية من مختلف مناطق المملكة وممن هم فوق 15 سنة فأكثر من الذكور والإناث، حيث تم تنفيذ الاستطلاع خلال الفترة من 16/ 1/ 2019 حتى 13/ 3/ 2020، وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 71% من العينة لا يعلمون بوجود خدمة إجراء الفحوص الطبية المبكرة لكبار السن في بعض المستشفيات الحكومية، وأبدى الرضا عن هذه الخدمة 79% ممن يعلمون بتوفرها والذين يمثلون 29% من المستطلعين.

توعية بالتغذية

كشف الاستطلاع أن 79% لا يعلمون بوجود برامج توعية بالتغذية المناسبة لكبار السن، وأبدى الرضا عن هذه الخدمة 85% ممن يعلمون بوجودها ويمثلون 21% من المستطلعين، بينما أظهرت النتائج أن 55% من أفراد المجتمع يجهلون وجود برامج العلاج المنزلي لكبار السن، وأبدى الرضا عن هذه الخدمة 64% ممن يعلمون بتوفرها ويمثلون 45% من المستطلعين، فيما أظهرت النتائج أن 80% من أفراد المجتمع لا يعلمون بوجود برامج توعية أفراد الأسرة بحاجات كبار السن وتدريبهم والعناية بهم، وأبدى الرضا عن هذه الخدمة 88% ممن يعلمون توفرها الذين يمثلون 20% من المستطلعين.

خدمات منزلية

في الاستطلاع ذاته كانت نتيجة من لا يعلمون بوجود خدمات منزلية مقدمة لكبار السن من الأحوال المدنية 67%، 77% من أفراد المجتمع يجهلون وجود «بطاقة أولوية» تمنح كبار السن الأفضلية في تلقي الخدمات الصحية و67% من أفراد المجتمع لا يعلمون بوجود برامج رعاية المسنين في مراكز الرعاية الصحية الأولية، و82% من أفراد المجتمع لا يعلمون عن إعفاء كبار السن ممكن تنطبق عليهم الشروط من بعض الرسوم الحكومية (التأشيرات مثل: ما يؤخذ على استقدام العمالة المنزلية والممرضة) و85% من أفراد المجتمع لا يعلمون بوجود مساعدات عينية لأولاد كبار السن (مثل: الحقيبة المدرسية وكسوة الشتاء والصيف)، كما أن 84% من أفراد المجتمع لا يعلمون بوجود برامج اجتماعية وترفيهية وتدريبية تقدمها المراكز الاجتماعية لكبار السن، بينما 59% من أفراد المجتمع لا يعلمون بوجود برامج تعليم كبار السن مثل المقدمة من وزارة التعليم أو الجمعيات الخبرية أو مراكز تحفيظ القرآن، 86% من أفراد المجتمع يجهلون وجود برامج لتقوية علاقة المسن بأسرته.