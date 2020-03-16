معالجة 28 موقعا تأثرت بأمطار تبوك

أنهت أمانة منطقة تبوك أعمالها لمعالجة آثار مياه الأمطار في 28 موقعاً بمدينة تبوك، منها عدد من النقاط الحرجة تم تجفيفها من تجمعات المياه ومعالجتها بالكامل، وتواصل الإدارة العامة للنظافة استكمال المواقع المتبقية.

وكانت أمانة تبوك قد باشرت خطتها للتعامل مع آثار الأمطار التي هطلت على المنطقة منذ يوم الخميس الماضي وحتى السبت، وشملت مدينة تبوك بتخصيص 200 عامل و35 مشرفا ميدانيا على فترتين صباحية ومسائية، وتم تجهيز ما يزيد على 120 من المعدات منها 64 صهريجا و8 شيولات و8 مضخات شيب و24 مضخة 6 بوصات، إضافة إلى مضخة 10 بوصات.

وأكدت الأمانة انتشار جميع فرق العمل والمعدات المشاركة في الخطة لضمان سرعة تصريف ورفع مياه الأمطار المتوقع تجمعها في التقاطعات والشوارع الرئيسية والداخلية سواء خلال المدة الماضية أو المستقبلية بمشاركة 7 إدارات.