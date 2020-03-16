تهنئة إيرلندا بذكرى اليوم الوطني

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، لرئيس إيرلندا مايكل دي هيجينز، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان بن عبد العزيز، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب إيرلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، برقية مماثلة للرئيس مايكل دي هيجينز.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب إيرلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.