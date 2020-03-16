

باريس 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أن الاتحاد الأوروبي سيغلق "اعتباراً من غد الثلاثاء" حدوده الخارجية كاملةً لمدة 30 يوماً بهدف التصدي لوباء

وقال ماكرون في كلمة له اليوم : إن كل الرحلات بين الدول غير الأوروبية والدول الأوروبية سوف تعلق لمدة 30 يوماً.

وأشار ماكرون في كلمته إلى عدد من الإجراءات المشددة للحد من انتشار

وأكد الرئيس ماكرون تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات البلدية، والمزمع إقامتها في 22 مارس، وطالب جميع الشركات بتسهيل العمل عن بعد لموظفيها للحد من انتشار الفيروس.

// انتهى //

22:57ت م

0262



باريس 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أن الاتحاد الأوروبي سيغلق "اعتباراً من غد الثلاثاء" حدوده الخارجية كاملةً لمدة 30 يوماً بهدف التصدي لوباء كورونا المستجد.وقال ماكرون في كلمة له اليوم : إن كل الرحلات بين الدول غير الأوروبية والدول الأوروبية سوف تعلق لمدة 30 يوماً.وأشار ماكرون في كلمته إلى عدد من الإجراءات المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في بلاده، منها حظر التنقلات غير الضرورية في فرنسا بدءاً من ظهر الغد ولمدة 15 يوم للحد من انتشار الفايروس في بلاده، مشدداً بأن أي مخالفة لهذا القرار ستكون عرضة للعقاب.وأكد الرئيس ماكرون تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات البلدية، والمزمع إقامتها في 22 مارس، وطالب جميع الشركات بتسهيل العمل عن بعد لموظفيها للحد من انتشار الفيروس.// انتهى //22:57ت م0262

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس الفرنسي : الاتحاد الأوروبي يغلق حدوده الخارجية لمدة 30 يوماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.