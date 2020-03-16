السعودية اليوم / تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في العراق



بغداد 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

اعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس "

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الإصابات توزعت بواقع 3 في بغداد وواحدة في محافظة الديوانية ,وحالتي إصابة في محافظة النجف،

كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة, مما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 10, يقابلها 32 حالة شفاء تام.

// انتهى //

22:38ت م

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بغداد 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واساعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد , مما يرفع عدد الإصابات المؤكدة في عموم العراق حتى اليوم إلى 133 إصابة .وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الإصابات توزعت بواقع 3 في بغداد وواحدة في محافظة الديوانية ,وحالتي إصابة في محافظة النجف،كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة, مما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 10, يقابلها 32 حالة شفاء تام.// انتهى //22:38ت م0259

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