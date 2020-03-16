السعودية اليوم / أكثر من ألف إصابة إضافية بكورونا في المانيا في يوم واحد والحصيلة 6012



برلين 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

أحصت ألمانيا أكثر من ألف إصابة إضافية بفيروس

وأفاد معهد روبرت كوش الألماني المتخصص في مكافحة الأوبئة بأنه بين يومي الأحد والاثنين سجلت 1174 إصابة مؤكدا ووفاة 16 شخصا في البلاد بسبب الفيروس.

// انتهى //

22:21ت م

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برلين 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسأحصت ألمانيا أكثر من ألف إصابة إضافية بفيروس كورونا في 24 ساعة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 6012 إصابة.وأفاد معهد روبرت كوش الألماني المتخصص في مكافحة الأوبئة بأنه بين يومي الأحد والاثنين سجلت 1174 إصابة مؤكدا ووفاة 16 شخصا في البلاد بسبب الفيروس.// انتهى //22:21ت م0252

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