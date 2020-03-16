السعودية اليوم / 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالجزائر



الجزائر 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة الجزائرية اليوم 6 حالات إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات الجديدة التي تم تسجيلها بأربع محافظات هي الجزائر العاصمة والبويرة و برج بوعريريج وتيزي وزو وعنابة .

// انتهى //

22:16ت م

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الجزائر 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الجزائرية اليوم 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الأحمالي إلى 60 حالة مؤكدة.وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات الجديدة التي تم تسجيلها بأربع محافظات هي الجزائر العاصمة والبويرة و برج بوعريريج وتيزي وزو وعنابة .// انتهى //22:16ت م0249

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