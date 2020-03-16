السعودية اليوم / خمس خدمات إلكترونية لإدارة العمل عن بُعد في جامعة الملك خالد



أبها 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

أطلقت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بجامعة الملك خالد اليوم بدائل إلكترونية لحضور منسوبي ومنسوبات الجامعة فور صدور القرار بتعليق حضور الموظفين والموظفات لمقرات العمل لمدة 16 يومًا.

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالجامعة الدكتور محمد بن صالح الصقر أن العمادة فعلت حزمة خدمات "معاكم" التي تحتوي على 5 خدمات إلكترونية تساعد في التواصل المرئي والمسموع داخليًّا وخارجيًّا باستخدام التحويلات الداخلية للموظفين وتسهيل عمل الفرق والعمل الجماعي وتنظيم العمل.

وأشار إلى أن الإدارة أصدرت أيضًا دليل المستخدم للعمل عن بعد ويحوي شرح ما تم إطلاقة لغرض العمل عن بعد وشرحا للأنظمة والخدمات التي طورتها جامعة الملك خالد وتهدف لتسهيل العمل عن بعد مثل نظام "مباشر" الذي يتيح للموظفين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والمراجعين وكل من لديه ملحوظة أو استفسار التواصل مع المسؤولين في الجامعة وتتبُّع معاملاتهم ورفعها إلى المسؤول الأول في الجامعة كما تم تفعيل نظام بلاغاتي لتقديم الدعم الفني للجامعة على مدار الساعة الذي يمكّن موظفي الدعم من العمل من خلال المنزل، واحتوى الدليل على شرح لبرنامج "اجتماعي" الذي يمكّن أعضاء الاجتماع من إدارته عن طريق النظام الإلكتروني وبالتكامل مع خدمة "معاكم" التي تتيح التواصل المرئي، كما احتوى دليل العمل عن بعد على شرح لخدمات مشاركة الملفات التي تتيحها الجامعة، وفيما يخص الأنظمة الداخلية محدودة الوصول تم التنسيق بين الإدارة العامة لتقنية المعلومات وإدارة أمن المعلومات لتفعيل آلية آمنة لدعم العمل عن بعد في هذه الأنظمة.

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22:16ت م

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