السعودية اليوم / الدفاع المدني بمنطقة تبوك ينقذ مواطناً سقط من جبل بالقرب من طعس القارة



تبوك 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

باشرت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمنطقة تبوك اليوم، عملية إنقاذ أحد المواطنين بالمنطقة ، سقط من جبل بالقرب من طعس القارة ، ونقله عبر فرق الهلال الأحمر لتلقي العلاج في المستشفى .

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري أن فرق الإنقاذ توجهت للموقع وتم إنزاله وإجراء الإسعافات الأولية ، ونقله للمستشفى عبر فرق الهلال الأحمر ، وأن حالته الصحية مستقرة .

ودعا الرائد الشمري الجميع إلى توخي الحذر أثناء التنزه البري، مذكرًا برقم التواصل الموحد (998 )، في الحالات الطارئة.

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22:06ت م

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