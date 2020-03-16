السعودية اليوم / مطار الملك عبد العزيز يكثف الإجراءات الوقائية لفحص الركاب في صالات المطار



جدة 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

واصلت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بالتعاون مع مراكز المراقبة الصحية التابعة لوزارة الصحة إجراءاتها الوقائية المكثفة لمنع انتشار فيروس

وشملت الإجراءات فحص ومعاينة الركاب عبر حركة النقل الجوي من خلال التجهيزات المتوفرة في المطار باستخدام الكاميرات الحرارية عالية الدقة وتوعية وتثقيف المسافرين وتزويدهم بجميع المعلومات والإرشادات الصحية لمنع انتشار العدوى، المتمثلة في الحفاظ علي النظافة بغسل اليدين واستخدام المعقمات الطبية.

وألزمت إدارة المطار شركات الطيران، باتباع الطرق المعتمدة من الصحة العالمية لرش الطائرات باستخدام مادة وقائية وذلك داخل كابينة القيادة ومخزن العفش، والتأكد من تطهيرها قبل الإقلاع إذا كان على متنها حالة مشتبه وتحويلها إلى المستشفى.

كما اتخذت إدارة المطار مبادرة تهدف إلى تخفيف الازدحام قدر الإمكان من خلال العمل على تخفيض عدد المسافرين داخل الحافلات في أثناء نقلهم من وإلى الطائرة لترك مسافات كافية لضمان سلامتهم إلى جانب بث إرشادات ونصائح توعوية طبية للمسافرين عبر الشاشات الإلكترونية في صالات المطار.

وتعمل إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي منذ الساعات الأولى من اكتشاف فيروس كورونا الجديد والإعلان عنه من قبل وزارة الصحة في المملكة بتعقيم حافلات نقل المسافرين من وإلى الطائرة وكذلك تعقيم الطائرات بعد وصولها وقبل مغادرتها، كما تعقم صالات المطار الداخلية والدولية.

بدورها قامت مراكز المراقبة الصحية التابعة لوزارة الصحة في المطار من خلال 524 من كوادرها البشرية بتوسيع دائرة الكشف على الركاب المسافرين بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات وقائية على الطائرات لمكافحة الأمراض المعدية تنفيذا لإجراءات منظمة الصحة العالمية كما يعمل مسح صحي على عينة عشوائية من الركاب للتأكد من خلوهم من الفيروسات .

// انتهى //

21:56ت م

0241



جدة 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسواصلت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بالتعاون مع مراكز المراقبة الصحية التابعة لوزارة الصحة إجراءاتها الوقائية المكثفة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد وانتقال العدوى ومحاصرته والقضاء عليه .وشملت الإجراءات فحص ومعاينة الركاب عبر حركة النقل الجوي من خلال التجهيزات المتوفرة في المطار باستخدام الكاميرات الحرارية عالية الدقة وتوعية وتثقيف المسافرين وتزويدهم بجميع المعلومات والإرشادات الصحية لمنع انتشار العدوى، المتمثلة في الحفاظ علي النظافة بغسل اليدين واستخدام المعقمات الطبية.وألزمت إدارة المطار شركات الطيران، باتباع الطرق المعتمدة من الصحة العالمية لرش الطائرات باستخدام مادة وقائية وذلك داخل كابينة القيادة ومخزن العفش، والتأكد من تطهيرها قبل الإقلاع إذا كان على متنها حالة مشتبه وتحويلها إلى المستشفى.كما اتخذت إدارة المطار مبادرة تهدف إلى تخفيف الازدحام قدر الإمكان من خلال العمل على تخفيض عدد المسافرين داخل الحافلات في أثناء نقلهم من وإلى الطائرة لترك مسافات كافية لضمان سلامتهم إلى جانب بث إرشادات ونصائح توعوية طبية للمسافرين عبر الشاشات الإلكترونية في صالات المطار.وتعمل إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي منذ الساعات الأولى من اكتشاف فيروس كورونا الجديد والإعلان عنه من قبل وزارة الصحة في المملكة بتعقيم حافلات نقل المسافرين من وإلى الطائرة وكذلك تعقيم الطائرات بعد وصولها وقبل مغادرتها، كما تعقم صالات المطار الداخلية والدولية.بدورها قامت مراكز المراقبة الصحية التابعة لوزارة الصحة في المطار من خلال 524 من كوادرها البشرية بتوسيع دائرة الكشف على الركاب المسافرين بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات وقائية على الطائرات لمكافحة الأمراض المعدية تنفيذا لإجراءات منظمة الصحة العالمية كما يعمل مسح صحي على عينة عشوائية من الركاب للتأكد من خلوهم من الفيروسات .// انتهى //21:56ت م0241

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.