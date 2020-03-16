السعودية اليوم / حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيطاليا تتخطى 2000 وفاة



روما 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس

وأفادت إدارة الحماية المدنية الإيطالية بأن 2158 توفوا بينهم 1420 في إقليم لومبارديا شمال البلاد الذي يضم مدينة ميلانو.

ويساوي هذا الرقم ثلث عدد الوفيات المسجلة في العالم بسبب الفيروس، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس بناء على أرقام رسمية.

وتشهد منطقة بيمونتي حيث تقع مدينة تورينو منذ يومين ارتفاعاً ملحوظاً بالإصابات والوفيات، بحيث تضاعفت الوفيات تقريباً خلال يومين لتبلغ 111 حالة، فيما بات عدد الإصابات الإجمالي 1516 حالة.

// انتهى //

21:52ت م

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روما 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واستجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا، البلد الأكثر تضررا في أوروبا، الفي حالة مع تسجيل 349 وفاة إضافية في الساعات ال24 الأخيرة.وأفادت إدارة الحماية المدنية الإيطالية بأن 2158 توفوا بينهم 1420 في إقليم لومبارديا شمال البلاد الذي يضم مدينة ميلانو.ويساوي هذا الرقم ثلث عدد الوفيات المسجلة في العالم بسبب الفيروس، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس بناء على أرقام رسمية.وتشهد منطقة بيمونتي حيث تقع مدينة تورينو منذ يومين ارتفاعاً ملحوظاً بالإصابات والوفيات، بحيث تضاعفت الوفيات تقريباً خلال يومين لتبلغ 111 حالة، فيما بات عدد الإصابات الإجمالي 1516 حالة.// انتهى //21:52ت م0240

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