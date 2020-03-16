السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" بتبوك تواصل تنفيذ مناشط توعوية عن فيروس كورونا



تبوك 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، تنفيذ الحملة التوعوية في جوامع المنطقة ومساجدها ، بإقامة عدد من المناشط وبث الرسائل التوعوية والتثقيفية عن خطر فيروس

ويأتي هذا في سياق الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمنع انتشار هذا المرض ومكافحته.

// انتهى //

21:41ت م

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تبوك 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسيواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، تنفيذ الحملة التوعوية في جوامع المنطقة ومساجدها ، بإقامة عدد من المناشط وبث الرسائل التوعوية والتثقيفية عن خطر فيروس كورونا المستجد.، وكيفية الوقاية منه، وإيضاح النصائح والتوجيهات التي توصي بها وزارة الصحة لتجنبه، كما وُزعت المطويات والمنشورات المتعلقة به، حيث شارك فيها العديد من الخبراء والمتخصصين.ويأتي هذا في سياق الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمنع انتشار هذا المرض ومكافحته.// انتهى //21:41ت م0239

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