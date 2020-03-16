السعودية | ولي العهد يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء إسبانيا الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:04 مساءً, 16 مارس 2020 م المناطق - واس تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز.

وتم خلال الاتصال استعراض الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ، والجهود الدولية المبذولة للتصدي لانتشاره.

وقد أكد سمو ولي العهد عزم المملكة تنسيق التعاون الدولي لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية وذلك في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام 2020م.

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