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المياه تغلق جميع فروعها لخدمات العملاء 

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2020-03-16

المياه تغلق جميع فروعها لخدمات العملاء 

مستمرة في معالجة البلاغات عبر فرعها الإلكتروني

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة المياه الوطنية، في بيان لها، عن إغلاق جميع مراكز خدمات العملاء في المملكة، اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء، وذلك خلال فترة التعليق التي أقرتها الجهات المختصة.

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وأوضحت الشركة في بيانها أن القرار جاء وفقًا للخطوات والإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة والمتخذة لمكافحة (كوفيد 19)، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين والعملاء.

وأكدت الشركة استمرارها في تقديم الخدمات ومعالجة البلاغات لكافة عملائها بمناطق المملكة المختلفة من خلال فرعها الإلكتروني e.nwc.com.sa، وذلك على مدار الساعة للاستفادة من جميع الخدمات، ولضمان سلامة المراجعين، وخدمتهم عن بعد وفقًا للظروف الراهنة، واتباعًا لإرشادات الصحة والسلامة، والبعد عن التجمعات.

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