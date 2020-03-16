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إنقاذ مواطن سقط من جبل بالقرب من طعس القارة 

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2020-03-16

إنقاذ مواطن سقط من جبل بالقرب من طعس القارة 

تم نقله عبر فرق الهلال الأحمر لتلقي العلاج

متابعات الخليج 365 - واس

باشرت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمنطقة تبوك اليوم، عملية إنقاذ أحد المواطنين بالمنطقة، سقط من جبل بالقرب من طعس القارة، ونقله عبر فرق الهلال الأحمر لتلقي العلاج في المستشفى.

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وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري أن فرق الإنقاذ توجهت للموقع وتم إنزاله وإجراء الإسعافات الأولية ، ونقله للمستشفى عبر فرق الهلال الأحمر، وأن حالته الصحية مستقرة.

ودعا الرائد الشمري الجميع إلى توخي الحذر أثناء التنزه البري، مذكرًا برقم التواصل الموحد (998)، في الحالات الطارئة.

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