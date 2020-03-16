شاهد.. محمد نور في رسالة توعوية: خليك في بيتك

2020-03-16

متابعات الخليج 365 - مروة نبيل

وجه نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، محمد نور، رسالة توعوية إلى المجتمع السعودي لمواجهة فيروس كورونا، الذي انتشر في دول عديدة مؤخرًا.

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وقال نور في مقطع فيديو عبر حساب وزارة الرياضة الرسمي على “تويتر”: “خليك في بيتك.. ما شاء الله الحكومة ما قصرت في أي شيء.. يعطيهم العافية”.

وأضاف نجم نادي الاتحاد السابق رسالته قائلًا: “يجب أن نتعاون جميعًا.. ويعطيكم العافية”، وتفاعلت الجماهير مع فيديو محمد نور، مشيدين بدوره في توعية المواطنين خلال هذه الفترة الهامة.

وكانت وزارة الرياضة قد اتخذت قرارًا بتعليق كافة الأنشطة الرياضية في المملكة؛ وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

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