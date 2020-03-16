محمد بن مسعود - الدمام - لرجل عمره 80 عامًا قالت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو إن رجلاً عمره 80 عامًا تُوفِّي بسبب فيروس كورونا اليوم في أول حالة وفاة بالبلاد منذ بدء انتشار المرض. وأعلنت البرتغال تسجيل 331 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.البرتغال فيروس كورونا الجديد البرتغال تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-16 قالت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو إن رجلاً عمره 80 عامًا تُوفِّي بسبب فيروس كورونا اليوم في أول حالة وفاة بالبلاد منذ بدء انتشار المرض. وأعلنت البرتغال تسجيل 331 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن. Advertisements 16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 09:24 PM لرجل عمره 80 عامًا لرجل عمره 80 عامًا قالت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو إن رجلاً عمره 80 عامًا تُوفِّي بسبب فيروس كورونا اليوم في أول حالة وفاة بالبلاد منذ بدء انتشار المرض. وأعلنت البرتغال تسجيل 331 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن. ، البرتغال تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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