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وافق مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين على مشروع قانون لزيادة ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية 500 مليون دينار (1.6 مليار دولار) للسنة المالية 2020/ 2021 نظرًا لتفشي فيروس كورونا الجديد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.
وذكرت الوكالة أنه تقرر أيضًا إنشاء صندوق مؤقت لتلقي المساهمات النقدية من المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار الفيروس، وفقًا لـ"رويترز".فيروس كورونا الجديد
الكويت تزيد ميزانيات وزاراتها 1.6 مليار دولار لمواجهة "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-16
وافق مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين على مشروع قانون لزيادة ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية 500 مليون دينار (1.6 مليار دولار) للسنة المالية 2020/ 2021 نظرًا لتفشي فيروس كورونا الجديد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.
وذكرت الوكالة أنه تقرر أيضًا إنشاء صندوق مؤقت لتلقي المساهمات النقدية من المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار الفيروس، وفقًا لـ"رويترز".
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
08:58 PM
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
10:02 PM
أنشأت صندوقًا لتلقي المساهمات النقدية من الشركات والأفراد
وافق مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين على مشروع قانون لزيادة ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية 500 مليون دينار (1.6 مليار دولار) للسنة المالية 2020/ 2021 نظرًا لتفشي فيروس كورونا الجديد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.
وذكرت الوكالة أنه تقرر أيضًا إنشاء صندوق مؤقت لتلقي المساهمات النقدية من المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار الفيروس، وفقًا لـ"رويترز".
، الكويت تزيد ميزانيات وزاراتها 1.6 مليار دولار لمواجهة "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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