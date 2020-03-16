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قلص البنك المركزي المصري اليوم الاثنين أسعار الفائدة الرئيسية 300 نقطة أساس في خطوة خارج جدول اجتماعاته العادي لدعم الاقتصاد في مواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد.
وأوضح البنك في بيان، أوردته "رويترز"، أنه قلص سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 9.25 في المئة من 12.25 في المئة، والإقراض إلى 10.25 في المئة من 13.25 في المئة.
وأضاف بأن القرار يأتي في ضوء ما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.
وذكر البنك أن اتخاذ إجراء خفض أسعار الفائدة يُعد إجراء استثنائيًّا، يسهم في دعم النشاط الاقتصادي بقطاعاته كافة، أخذًا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم، واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ تسعة في المئة (تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقص) خلال الربع الرابع من 2020.
وكان الاجتماع التالي للجنة السياسة النقدية للبت في أسعار الفائدة مقررًا له الثاني من إبريل (نيسان) المقبل.فيروس كورونا الجديد
ظروف استثنائية.. "المركزي المصري" يضطر لتقليص أسعار الفائدة لحماية الاقتصاد من "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-16
قلص البنك المركزي المصري اليوم الاثنين أسعار الفائدة الرئيسية 300 نقطة أساس في خطوة خارج جدول اجتماعاته العادي لدعم الاقتصاد في مواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد.
وأوضح البنك في بيان، أوردته "رويترز"، أنه قلص سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 9.25 في المئة من 12.25 في المئة، والإقراض إلى 10.25 في المئة من 13.25 في المئة.
وأضاف بأن القرار يأتي في ضوء ما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.
وذكر البنك أن اتخاذ إجراء خفض أسعار الفائدة يُعد إجراء استثنائيًّا، يسهم في دعم النشاط الاقتصادي بقطاعاته كافة، أخذًا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم، واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ تسعة في المئة (تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقص) خلال الربع الرابع من 2020.
وكان الاجتماع التالي للجنة السياسة النقدية للبت في أسعار الفائدة مقررًا له الثاني من إبريل (نيسان) المقبل.
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
08:49 PM
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
10:02 PM
أخذ في اعتباره التوقعات المستقبلية للتضخم
قلص البنك المركزي المصري اليوم الاثنين أسعار الفائدة الرئيسية 300 نقطة أساس في خطوة خارج جدول اجتماعاته العادي لدعم الاقتصاد في مواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد.
وأوضح البنك في بيان، أوردته "رويترز"، أنه قلص سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 9.25 في المئة من 12.25 في المئة، والإقراض إلى 10.25 في المئة من 13.25 في المئة.
وأضاف بأن القرار يأتي في ضوء ما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.
وذكر البنك أن اتخاذ إجراء خفض أسعار الفائدة يُعد إجراء استثنائيًّا، يسهم في دعم النشاط الاقتصادي بقطاعاته كافة، أخذًا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم، واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ تسعة في المئة (تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقص) خلال الربع الرابع من 2020.
وكان الاجتماع التالي للجنة السياسة النقدية للبت في أسعار الفائدة مقررًا له الثاني من إبريل (نيسان) المقبل.
، ظروف استثنائية.. "المركزي المصري" يضطر لتقليص أسعار الفائدة لحماية الاقتصاد من "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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