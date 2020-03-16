، تطورات الوباء.. المغرب تغلق المساجد مؤقتاً مع استمرار رفع الأذان ،

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أصدرت الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى في المغرب اليوم فتوى تقضي بضرورة إغلاق أبواب المساجد سواء للصلوات الخمس أو صلاة الجمعة ابتداء من اليوم، مع وجوب استمرار رفع الأذان في جميع مساجد المملكة المغربية.
وأعلن بيان صادر عن المجلس العلمي الأعلى أن هذه الفتوى تأتي بناءً على طلب الفتوى الذي أصدره الملك محمد السادس بالنظر إلى الضرر الذي بات يشكله فيروس كورونا.
وأضاف البيان أن هذا الإجراء المؤقت جاء استلهاماً من نصوص الشرع التي تؤكد على ضرورة حفظ الأبدان ودفع المضرة.
فيما قررت الجزائر تعليق جميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من ست دول من منطقة الساحل الفريقي.
وأفاد بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية اليوم أنه قصد تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا على الـتراب الجزائري.
وأصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمات بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من موريتانيا، ومالي، والنيجر، والسنغال، وكوت ديفوار، وبوركينافاسو، وذلك ابتداء من يوم الخميس القادم.فيروس كورونا الجديد
تطورات الوباء.. المغرب تغلق المساجد مؤقتاً مع استمرار رفع الأذانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-16
أصدرت الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى في المغرب اليوم فتوى تقضي بضرورة إغلاق أبواب المساجد سواء للصلوات الخمس أو صلاة الجمعة ابتداء من اليوم، مع وجوب استمرار رفع الأذان في جميع مساجد المملكة المغربية.
وأعلن بيان صادر عن المجلس العلمي الأعلى أن هذه الفتوى تأتي بناءً على طلب الفتوى الذي أصدره الملك محمد السادس بالنظر إلى الضرر الذي بات يشكله فيروس كورونا.
وأضاف البيان أن هذا الإجراء المؤقت جاء استلهاماً من نصوص الشرع التي تؤكد على ضرورة حفظ الأبدان ودفع المضرة.
فيما قررت الجزائر تعليق جميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من ست دول من منطقة الساحل الفريقي.
وأفاد بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية اليوم أنه قصد تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا على الـتراب الجزائري.
وأصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمات بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من موريتانيا، ومالي، والنيجر، والسنغال، وكوت ديفوار، وبوركينافاسو، وذلك ابتداء من يوم الخميس القادم.
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
08:14 PM
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
10:02 PM
الجزائر تعلق جميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من 6 دول
أصدرت الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى في المغرب اليوم فتوى تقضي بضرورة إغلاق أبواب المساجد سواء للصلوات الخمس أو صلاة الجمعة ابتداء من اليوم، مع وجوب استمرار رفع الأذان في جميع مساجد المملكة المغربية.
وأعلن بيان صادر عن المجلس العلمي الأعلى أن هذه الفتوى تأتي بناءً على طلب الفتوى الذي أصدره الملك محمد السادس بالنظر إلى الضرر الذي بات يشكله فيروس كورونا.
وأضاف البيان أن هذا الإجراء المؤقت جاء استلهاماً من نصوص الشرع التي تؤكد على ضرورة حفظ الأبدان ودفع المضرة.
فيما قررت الجزائر تعليق جميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من ست دول من منطقة الساحل الفريقي.
وأفاد بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية اليوم أنه قصد تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا على الـتراب الجزائري.
وأصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمات بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من موريتانيا، ومالي، والنيجر، والسنغال، وكوت ديفوار، وبوركينافاسو، وذلك ابتداء من يوم الخميس القادم.
، تطورات الوباء.. المغرب تغلق المساجد مؤقتاً مع استمرار رفع الأذان ،
المصدر : الخليج 365
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