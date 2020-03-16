السعودية.. اعتقال 298 مسؤولا بتهم فساد "مالي وإداري"

الإثنين 16 مارس 2020

أكدت السعودية احتجاز 298 من المسؤولين الحكوميين، بينهم ضباط بالجيش بتُهم بينها الرشوة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام، وقالت إن محققين سيوجهون إليهم اتهامات.



وذكرت هيئة "نزاهة" السعودية لمكافحة الفساد، على حسابها على موقع توتير، أنها اعتقلت 298 شخصا تمهيدا لاتهامهم بجرائم كالرشوة والاختلاس وسوء استغلال النفوذ، في الحصول على مبالغ وصلت قيمتها إلى نحو 101 مليون دولار.

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وبينت الهيئة، أنه بعد التحقيق الإداري مع 893 شخصا، تم توقيف 298 شخصا منهم، لتوجيه الاتهام إليهم في قضايا فساد مالي وإداري.

وكشفت الهيئة أن المحتجزين بينهم ضباط بالجيش في الخدمة ومتقاعدين، ومسؤولين في وزارة الداخلية، وقضاة.

وقالت الوكالة الرسمية للأنباء في السعودية إن المتهمين سيحالون إلى المحكمة الجزائية المختصة