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شكرا لقرائتكم خبر عن عكاظ: الصحة تسجل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 15 مارس 2020
أعلنت وزارة الصحة رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفايروس «كورونا» الجديد (كوفيد 19).
وقالت الوزارة إن الحالات المسجلة هي لمقيمين من الجنسيتين الفلبينية والإندونيسية، كانا مخالطين لحالات سابقة، وهما معزولان حاليا بمنشأة صحية في الرياض.
وأوضحت الوزارة أن هناك 5 حالات إصابة لمواطنين كانوا مخالطين لحالات سابقة، وهم معزولون الآن بمنشأة صحية بالقطيف. وذكرت أن هناك حالة إصابة لمقيم إسباني قادم من إسبانيا، وهو معزول حاليا بإحدى المنشآت الصحية في محافظة الخبر.
وحالتين لمواطنتين، الأولى قادمة من إسبانيا، والثانية قادمة من بريطانيا، وهما معزولتان بمنشأة صحية في مدينة الظهران.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك حالتي إصابة لمواطن ومواطنة، الأول قادم من إيران، والثانية قادمة من العراق، وهما معزولان بمنشأة صحية في القطيف.
وأضافت أنه توجد حالة لمواطن قادم من جمهورية مصر العربية، وهو معزول بمنشأة صحية بالدمام، وحالتين لمواطنين، الأول قادم من بريطانيا، والثاني قادم من سويسرا، وهما معزولان بمنشأة صحية بجدة.
وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 118 حالة، تعافت منها 3 حالات، وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي.
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