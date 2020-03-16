أمانة جدة تواصل أعمالها الميدانية وتُفعل خدماتها عن بُعد

2020-03-16

متابعات الخليج 365 - جدة

واصلت أمانة محافظة جدة جهودها الميدانية من خلال تكثيف أعمال النظافة الدورية؛ لمنع تفشي فيروس كورونا في المحافظة وسلامة المستهلكين من المواطنين والمقيمين، والتي كان آخرها إغلاق المواقع التي تحظى بكثافات عالية مثل الشواطئ والمرافق العامة، ومتابعة إغلاق النوادي الرياضية، وإغلاق الأسواق ما عدا السوبر ماركت والصيدليات، وإغلاق صوالين الحلاقة ومحلات التزيين النسائي، ومنع تقديم الطعام داخل المطاعم والمقاهي ويكتفى بالطلبات الخارجية.

كما قامت أمانة محافظة جدة بالإعلان عن القنوات المتاحة للتواصل عوضًا عن الحضور الشخصي تحت عنوان “سهلناها لكم”، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على سلامة المواطنين وتسهيل إجراءات الخدمات البلدية لهم.

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وأوضح مدير عام خدمة العملاء رشا باهيثم أنه يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة على موقع الأمانة الإلكتروني للحصول على الخدمات عن بُعد فيمكن الاستعلام عن: منح الأراضي- بطاقة صحية- رخص المحلات الصادرة- مطالبة سداد- المراكز الصحية المعتمدة- المخالفات- المكاتب المؤهلة- السيارات الخربة- توريد الدمارات- سجل ناخب والاستعلام عن جميع المعاملات بالإضافة إلى نوافذ خاصة للاستعلام عن معاملات (رخص البناء- إيصال تيار كهربائي للمنازل بدون صكوك- رخص المحلات- القرارات المساحية).

ويمكن للمستفيدين أيضًا الحصول على خدمات الكهرباء عن بعد فيما يخص حجز موعد لإيصال الكهرباء للمنازل بدون صكوك- إطلاق التيار الكهربائي- تقوية التيار الكهربائي- طلب إعفاء من تركيب محطة كهرباء- إطلاق التيار الكهربائي للمناطق العشوائية- تقوية التيار الكهربائي للمناطق العشوائية- فصل التيار الكهربائي- إعادة التيار الكهربائي).

وفيما يخص خدمات المنح يمكن تقديم طلب تنفيذ طلبات المنح السامية، استكمال مساحة منحة أرض واستبدال منحة أرض غير صالحة للبناء عليها.

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