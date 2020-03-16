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وضع وزير الدفاع الأمريكي ونائبه في الحجر الصحي بسبب كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، عن وضع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ونائبه في الحجر الصحي؛ بسبب الاشتباه بإصابتهما بفيروس كورونا.
وأوضحت أسوشيتد برس أن العلماء في معهد “كايزر للبحوث الصحية” في مدينة سياتل الأمريكية بدؤوا دراسة في مرحلتها الأولى للقاح محتمل لـ”COVID-19″، تم تطويره في وقت قياسي بعد تفشي الفيروس في العالم.
من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن اعتراض واشنطن الشديد على اتهامات الصين للولايات المتحدة بسبب كورونا المستجد.
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