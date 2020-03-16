وضع وزير الدفاع الأمريكي ونائبه في الحجر الصحي بسبب كورونا

2020-03-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، عن وضع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ونائبه في الحجر الصحي؛ بسبب الاشتباه بإصابتهما بفيروس كورونا.

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وأوضحت أسوشيتد برس أن العلماء في معهد “كايزر للبحوث الصحية” في مدينة سياتل الأمريكية بدؤوا دراسة في مرحلتها الأولى للقاح محتمل لـ”COVID-19″، تم تطويره في وقت قياسي بعد تفشي الفيروس في العالم.

من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن اعتراض واشنطن الشديد على اتهامات الصين للولايات المتحدة بسبب كورونا المستجد.

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