هبوط سقف بدروم أحد المراكز التجارية بحي الياسمين في الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فايز الثمالي الرياض
بدأت التحقيقات من قبل الجهات المختصة في كشف تفاصيل الأسباب التي أدت إلى هبوط سقف بدروم أحد المراكز التجارية بحي الياسمين في مدينة الرياض، حيث أكدت المعلومات التي حصلت عليها "مكة" من قبل ملاك المبنى أن إدارة الدفاع المدني والشرطة قد باشرتا الحالة فجر اليوم الاثنين بعد أن هبط سقف البدروم بنحو 4 أمتار.
وأشاروا خلال حديثهم إلى أن الحادثة لم تتسبب في أضرار بشرية ولا خسائر مادية تُذكر، حيث أنه وبإعتقادنا أن الأسباب وجود شاحنات تمر بشكل دوري من فوق البدروم بأوزان 5 طن للشاحنه الواحده وهذا قد يكون ضمن الأسباب المؤديه للهبوط.
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