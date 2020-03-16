، "النقد" تفعّل خطتها لاستمرار الأعمال وتعلق الحضور إلى مقرها وفروعها ،

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علقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الحضور إلى مقرها وفروعها، كما تقرّر الاكتفاء بالعمل "عن بُعد" للمؤسسات المالية التي تقع تحت إشرافها، باستثناء الوظائف الحرجة التي تتطلب حضور الموظفين، وذلك ابتداءً من اليوم ولمدة (16) يومًا.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن التعليق جاء إنفاذًا لقرار الحكومة بشأن تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة (16) يومًا عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية، ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بُعد في قطاع التعليم.
وأكدت "ساما" أنها عملت على تفعيل خطة استمرارية الأعمال؛ لضمان عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية والمصرفية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة، حيث تم التشديد على المؤسسات المالية بأن يكون عمل الإدارات العامة والفروع بالحد الأدنى من الموظفين اللازم لاستمرار الأعمال مع مراعاة أن يتم تخصيص حد أدنى من الفروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط التي لا يمكن تقديمها عبر القنوات الإلكترونية، إضافة إلى حث العملاء عبر مختلف الوسائل لتنفيذ عملياتهم المالية من خلال القنوات الإلكترونية حفاظًا على سلامتهم، وتفعيل مراكز الاتصال كافة؛ لتلقي طلبات واستفسارات العملاء مع مراقبة أداء القنوات الإلكترونية المختلفة بشكلٍ مستمر.
وطلبت المؤسسة من البنوك والمصارف التأكد من توافر الدعم التشغيلي اللازم لضمان استمرارية عمل جميع نظم المدفوعات والأعمال المرتبطة بها والمتابعة المستمرة لأجهزة الصرف الآلي والتأكد من توفر النقد بها لتحقيق نسب التشغيل المستهدفة، مع تمكين العملاء كافة عبر وسائل موثوقة من رفع حد الشراء من خلال نقاط البيع، وألزمتها أن تكون جميع التحويلات المالية بين البنوك والمصارف العاملة في المملكة بالريال السعودي عبر نظام "سريع" مجانية لجميع العملاء (الأفراد والشركات) خلال هذه الفترة.
ونوهت المؤسسة بأنها مستمرة في خدمة مراجعيها من خلال القنوات الإلكترونية التالية: موقع ساما تهتم: https://samacares.sa/ أو حسابها في تويتر: @SAMAcares أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني: 8001256666.
النقد فيروس كورونا الجديد
"النقد" تفعّل خطتها لاستمرار الأعمال وتعلق الحضور إلى مقرها وفروعهاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-16
علقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الحضور إلى مقرها وفروعها، كما تقرّر الاكتفاء بالعمل "عن بُعد" للمؤسسات المالية التي تقع تحت إشرافها، باستثناء الوظائف الحرجة التي تتطلب حضور الموظفين، وذلك ابتداءً من اليوم ولمدة (16) يومًا.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن التعليق جاء إنفاذًا لقرار الحكومة بشأن تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة (16) يومًا عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية، ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بُعد في قطاع التعليم.
وأكدت "ساما" أنها عملت على تفعيل خطة استمرارية الأعمال؛ لضمان عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية والمصرفية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة، حيث تم التشديد على المؤسسات المالية بأن يكون عمل الإدارات العامة والفروع بالحد الأدنى من الموظفين اللازم لاستمرار الأعمال مع مراعاة أن يتم تخصيص حد أدنى من الفروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط التي لا يمكن تقديمها عبر القنوات الإلكترونية، إضافة إلى حث العملاء عبر مختلف الوسائل لتنفيذ عملياتهم المالية من خلال القنوات الإلكترونية حفاظًا على سلامتهم، وتفعيل مراكز الاتصال كافة؛ لتلقي طلبات واستفسارات العملاء مع مراقبة أداء القنوات الإلكترونية المختلفة بشكلٍ مستمر.
وطلبت المؤسسة من البنوك والمصارف التأكد من توافر الدعم التشغيلي اللازم لضمان استمرارية عمل جميع نظم المدفوعات والأعمال المرتبطة بها والمتابعة المستمرة لأجهزة الصرف الآلي والتأكد من توفر النقد بها لتحقيق نسب التشغيل المستهدفة، مع تمكين العملاء كافة عبر وسائل موثوقة من رفع حد الشراء من خلال نقاط البيع، وألزمتها أن تكون جميع التحويلات المالية بين البنوك والمصارف العاملة في المملكة بالريال السعودي عبر نظام "سريع" مجانية لجميع العملاء (الأفراد والشركات) خلال هذه الفترة.
ونوهت المؤسسة بأنها مستمرة في خدمة مراجعيها من خلال القنوات الإلكترونية التالية: موقع ساما تهتم: https://samacares.sa/ أو حسابها في تويتر: @SAMAcares أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني: 8001256666.
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
08:36 PM
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
08:45 PM
إنفاذًا لقرار الحكومة بشأن تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية
علقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الحضور إلى مقرها وفروعها، كما تقرّر الاكتفاء بالعمل "عن بُعد" للمؤسسات المالية التي تقع تحت إشرافها، باستثناء الوظائف الحرجة التي تتطلب حضور الموظفين، وذلك ابتداءً من اليوم ولمدة (16) يومًا.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن التعليق جاء إنفاذًا لقرار الحكومة بشأن تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة (16) يومًا عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية، ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بُعد في قطاع التعليم.
وأكدت "ساما" أنها عملت على تفعيل خطة استمرارية الأعمال؛ لضمان عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية والمصرفية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة، حيث تم التشديد على المؤسسات المالية بأن يكون عمل الإدارات العامة والفروع بالحد الأدنى من الموظفين اللازم لاستمرار الأعمال مع مراعاة أن يتم تخصيص حد أدنى من الفروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط التي لا يمكن تقديمها عبر القنوات الإلكترونية، إضافة إلى حث العملاء عبر مختلف الوسائل لتنفيذ عملياتهم المالية من خلال القنوات الإلكترونية حفاظًا على سلامتهم، وتفعيل مراكز الاتصال كافة؛ لتلقي طلبات واستفسارات العملاء مع مراقبة أداء القنوات الإلكترونية المختلفة بشكلٍ مستمر.
وطلبت المؤسسة من البنوك والمصارف التأكد من توافر الدعم التشغيلي اللازم لضمان استمرارية عمل جميع نظم المدفوعات والأعمال المرتبطة بها والمتابعة المستمرة لأجهزة الصرف الآلي والتأكد من توفر النقد بها لتحقيق نسب التشغيل المستهدفة، مع تمكين العملاء كافة عبر وسائل موثوقة من رفع حد الشراء من خلال نقاط البيع، وألزمتها أن تكون جميع التحويلات المالية بين البنوك والمصارف العاملة في المملكة بالريال السعودي عبر نظام "سريع" مجانية لجميع العملاء (الأفراد والشركات) خلال هذه الفترة.
ونوهت المؤسسة بأنها مستمرة في خدمة مراجعيها من خلال القنوات الإلكترونية التالية: موقع ساما تهتم: https://samacares.sa/ أو حسابها في تويتر: @SAMAcares أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني: 8001256666.
، "النقد" تفعّل خطتها لاستمرار الأعمال وتعلق الحضور إلى مقرها وفروعها ،
المصدر : الخليج 365
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