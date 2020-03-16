، أمريكا تتوعد باتخاذ إجراءات دفاعية إذا هوجمت قواعدها في العراق ،

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توعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، باتخاذ بلاده إجراءات للدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم في العراق، وذلك بعد هجوم صاروخي ثانٍ على قاعدة عراقية تستضيف القوات الأمريكية التي تساعد في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وطالب "بومبيو" في بيان أوردته "رويترز"، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، بضرورة محاسبة المليشيات المسؤولة عن هذه الهجمات.
وشدد على أن أمريكا لن تتسامح مع أي هجمات أو تهديدات لأرواح الأمريكيين، وستتخذ إجراءات إضافية وفق الضرورة دفاعاً عن نفسها.
وأشار مسؤولون أمريكيون وعراقيون إلى أن الرجلين تحدثا أمس، بعد أن أصيب ثلاثة جنود أمريكيين وعدة جنود عراقيين في ثاني هجوم صاروخي كبير خلال الأسبوع الماضي على قاعدة عراقية شمالي بغداد.أمريكا
أمريكا تتوعد باتخاذ إجراءات دفاعية إذا هوجمت قواعدها في العراقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-16
توعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، باتخاذ بلاده إجراءات للدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم في العراق، وذلك بعد هجوم صاروخي ثانٍ على قاعدة عراقية تستضيف القوات الأمريكية التي تساعد في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وطالب "بومبيو" في بيان أوردته "رويترز"، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، بضرورة محاسبة المليشيات المسؤولة عن هذه الهجمات.
وشدد على أن أمريكا لن تتسامح مع أي هجمات أو تهديدات لأرواح الأمريكيين، وستتخذ إجراءات إضافية وفق الضرورة دفاعاً عن نفسها.
وأشار مسؤولون أمريكيون وعراقيون إلى أن الرجلين تحدثا أمس، بعد أن أصيب ثلاثة جنود أمريكيين وعدة جنود عراقيين في ثاني هجوم صاروخي كبير خلال الأسبوع الماضي على قاعدة عراقية شمالي بغداد.
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
04:51 PM
"بومبيو" طالب بمحاسبة المليشيات المعتدية
توعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، باتخاذ بلاده إجراءات للدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم في العراق، وذلك بعد هجوم صاروخي ثانٍ على قاعدة عراقية تستضيف القوات الأمريكية التي تساعد في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وطالب "بومبيو" في بيان أوردته "رويترز"، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، بضرورة محاسبة المليشيات المسؤولة عن هذه الهجمات.
وشدد على أن أمريكا لن تتسامح مع أي هجمات أو تهديدات لأرواح الأمريكيين، وستتخذ إجراءات إضافية وفق الضرورة دفاعاً عن نفسها.
وأشار مسؤولون أمريكيون وعراقيون إلى أن الرجلين تحدثا أمس، بعد أن أصيب ثلاثة جنود أمريكيين وعدة جنود عراقيين في ثاني هجوم صاروخي كبير خلال الأسبوع الماضي على قاعدة عراقية شمالي بغداد.
، أمريكا تتوعد باتخاذ إجراءات دفاعية إذا هوجمت قواعدها في العراق ،
المصدر : الخليج 365
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