- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم (الاثنين)، أن الصندوق على استعداد لمنح تريليون دولار من الخزينة لإقراض ومساعدة الدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة حول العالم؛ لمنع انهيار الاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا الجديد.
وحثت "جورجيفا" في رسالة نشرت على موقع الصندوق، الحكومات على اتخاذ تدابير تحفيزية مالية إضافية لمنع انتشار "كورونا" من التسبب في حدوث أضرار اقتصادية طويلة المدى، وفقاً لـ"سبوتنيك".
وأوضحت أن الصندوق تلقى طلبات من نحو 20 دولة لتمويل البرامج وسيتابعها في الأيام المقبلة.
فيروس كورونا الجديد
"النقد الدولي" يعرض مساعدات بتريليون دولار لمنع "كورونا" من تدمير الاقتصاد العالميصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-16
أعلنت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم (الاثنين)، أن الصندوق على استعداد لمنح تريليون دولار من الخزينة لإقراض ومساعدة الدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة حول العالم؛ لمنع انهيار الاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا الجديد.
وحثت "جورجيفا" في رسالة نشرت على موقع الصندوق، الحكومات على اتخاذ تدابير تحفيزية مالية إضافية لمنع انتشار "كورونا" من التسبب في حدوث أضرار اقتصادية طويلة المدى، وفقاً لـ"سبوتنيك".
وأوضحت أن الصندوق تلقى طلبات من نحو 20 دولة لتمويل البرامج وسيتابعها في الأيام المقبلة.
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
04:28 PM
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
08:34 PM
"جورجيفا" حثت الدول على اتخاذ تدابير تحفيزية لوقف انتشار الفيروس
أعلنت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم (الاثنين)، أن الصندوق على استعداد لمنح تريليون دولار من الخزينة لإقراض ومساعدة الدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة حول العالم؛ لمنع انهيار الاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا الجديد.
وحثت "جورجيفا" في رسالة نشرت على موقع الصندوق، الحكومات على اتخاذ تدابير تحفيزية مالية إضافية لمنع انتشار "كورونا" من التسبب في حدوث أضرار اقتصادية طويلة المدى، وفقاً لـ"سبوتنيك".
وأوضحت أن الصندوق تلقى طلبات من نحو 20 دولة لتمويل البرامج وسيتابعها في الأيام المقبلة.
، "النقد الدولي" يعرض مساعدات بتريليون دولار لمنع "كورونا" من تدمير الاقتصاد العالمي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "النقد الدولي" يعرض مساعدات بتريليون دولار لمنع "كورونا" من تدمير الاقتصاد العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.