، "النقد الدولي" يعرض مساعدات بتريليون دولار لمنع "كورونا" من تدمير الاقتصاد العالمي ،

محمد بن مسعود - الدمام - "جورجيفا" حثت الدول على اتخاذ تدابير تحفيزية لوقف انتشار الفيروس

أعلنت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم (الاثنين)، أن الصندوق على استعداد لمنح تريليون دولار من الخزينة لإقراض ومساعدة الدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة حول العالم؛ لمنع انهيار الاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا الجديد.

وحثت "جورجيفا" في رسالة نشرت على موقع الصندوق، الحكومات على اتخاذ تدابير تحفيزية مالية إضافية لمنع انتشار "كورونا" من التسبب في حدوث أضرار اقتصادية طويلة المدى، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وأوضحت أن الصندوق تلقى طلبات من نحو 20 دولة لتمويل البرامج وسيتابعها في الأيام المقبلة.

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