شكرا لمتابعة خبر عن "الحج والعمرة" توجه مؤسسات أرباب الطوائف بالاعتماد على التقنية في تصويت الجمعيات العمومية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت وزارة الحج والعمرة مؤسسات أرباب الطوائف باعتماد تطبيق كافة الوسائل والحلول التقنية لتمكين وتسهيل مشاركة المساهمين في إجتماع الجمعية العامة.

جاء ذلك تماشيًا مع التدابير الوقائية والإحترازية التي اتخذتها المملكة على كافة الأصعدة للحد من خطر انتشار فيروس كورونا الجديد، والمساهمة في حفظ سلامة الجميع.

وحرصًا من وزارة الحج والعمرة على تعزيز الشفافية في كافة إجراءات وخطوات انعقاد الجمعيات العامة وأعمالها ولضمان توسيع قاعدة المشاركة من قبل المساهمين في اجتماعات الجمعية، أكدت في تعميمها على ضرورة ضمان ممارسة كافة حقوق المساهمين من حضور اجتماع الجمعية، والاطلاع على الموضوعات التي تطرح في جدول الأعمال قبل انعقاد الجمعية، وكافة المعلومات المتوفرة عن تلك الموضوعات ومناقشتها، والتصويت على ما يتخذ من قرارات آليا، دون الحاجة إلى الحضور الى مقر إنعقاد الجمعية.