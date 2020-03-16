شاهد.. أكبر تجمع غذائي في المملكة ذو طاقة تخزينية ضخمة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):رصد مقطع فيديو أكبر كمية تجمع غذائي في المملكة التي تصنف بأنها المنطقة الواحدة في الشرق الأوسط الذي لديها ذلك.
ويوجد في التجمع الغذائي الذي زارته وزارة التجارة اليوم طاقة تخزينية إجمالية أكثر من 3.3 مليون طن قمح " المؤسسة العامة للحبوب " .
ومن جهته، قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين:" رغم الظروف التي تمر بالعالم يبقى وطننا العظيم منبعاً للوفرة والرخاء، لدينا في المملكة أكبر كمية تجمع غذائي في منطقة واحدة بالشرق الأوسط ".
وظهر في المقطع إجمالي الإنتاج اليومي للدقيق وجاء كالتالي:" 450 ألف كيس دقيق جاهزة للتوزيع، طاقات الطحن اليومية 15 ألف طن في اليوم، 280 ألف كيس دقيق منزلي يتم إنتاجه يوميا، 270 ألف كيس دقيق يوميا من 15 ألف طن يوميا، 280 ألف كيس دقيق منزلي فاخر جاهز للتوزيع على المحال التجارية".
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