شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الأتربة على عسير ونجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من استمرار العوالق الترابية المصحوبة بتدني في مدى الرؤية وذلك حتى منتصف الليل على منطقة عسير.

كما حذرت من استمرار الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، حتى الـ11 والنصف مساءًا على منطقة نجران.