شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الأتربة على عسير ونجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من استمرار العوالق الترابية المصحوبة بتدني في مدى الرؤية وذلك حتى منتصف الليل على منطقة عسير.
كما حذرت من استمرار الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، حتى الـ11 والنصف مساءًا على منطقة نجران.
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار الأتربة على عسير ونجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.