شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق: غدا أول موسم الحميمين ومدته 26 يوما والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق إن غدًا هو أول موسم الحميمين، واليوم هو آخر العقارب.
وأوضح الزعاق عبر مقطع فيديو نشره بحسابه على موقع " تويتر " أن موسم الحميمين سمي بذلك لبداية حمو وجه السماء وحمو باطن الأرض ومدته 26 يومًا.
ولفت الزعاق إلى أن الحميمين نجمان؛ النجم الأول آخر الربيع الحار والنجم الثاني هو أول نجوم الصيف الحار.
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