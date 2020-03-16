شكرا لمتابعة خبر عن أخصائية: أجهزة تعقيم أدوات مراكز التجميل بدائية ولا تقتل البكتيريا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت فرح الغريب، أخصائية صحة عامة، الإرشادات التي يجب أن تلتزم بها مراكز التجميل بعد إعادة فتحها عقب انتهاء مدة إغلاقها إحترازيًا.

وقالت " الغريب " ، إن إغلاق الصالونات لا يعني استثناء الخدمات المنزلية فيجب الحرص في كل شيء، مضيفة أن السيدات كن يتعرضن إلى مشاكل صحية بسبب مراكز التجميل سواء من " الأدوات والأحواض والمنتجات المستخدمة " .

Advertisements

وأضافت خلال مداخلة لها ببرنامج " سيدتي " ، أن أجهزة التعقيم في مراكز التجميل هي أجهزة بدائية تعمل على قتل جزء صغير من البكتيريا على الأدوات المستخدمة، ويجب قتل جميع البكتيريا لضمان تعقيم تلك الأدوات التي تستخدمها أكثر من عميلة.

وأشارت إلى أن " فُرش الشعر والصبغات تتسب في بعض الأمراض، وخدمة الأظافر تنقل الفطريات، وعلب المنتجات يجب الانتباه عليها للمحافظة على العلب معقبة حتى لا تكون خطرة، إضافة إلى الأحواض التي هي بؤرة للبكتيريا ومهم تعقيمها " .